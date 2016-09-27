27 сентября 2016, 14:28
Полтавченко пригрозил уволить чиновников за слухи о его отставке
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко пообещал увольнять городских чиновников, которые обсуждают возможность его отставки. Об этом сообщает FlashNord.
«Некоторые вместо того, чтобы заниматься делом, сидят и пересуживают: уйдет он или не уйдет. Я прошу вас предупредить этих людей, что я их просто буду выгонять с работы», — заявил Полтавченко на заседании правительства Петербурга..
По мнению градоначальника, слухи о его отставке распространяет «племя бездельников».
В конце августа об отставке Полтавченко после думских выборов сообщал РБК.
В пресс-службе губернатора и в Кремле увольнение опровергали.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое