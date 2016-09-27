Полтавченко пригрозил уволить чиновников за слухи о его отставке

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко пообещал увольнять городских чиновников, которые обсуждают возможность его отставки. Об этом сообщает FlashNord.

«Некоторые вместо того, чтобы заниматься делом, сидят и пересуживают: уйдет он или не уйдет. Я прошу вас предупредить этих людей, что я их просто буду выгонять с работы», — заявил Полтавченко на заседании правительства Петербурга..

По мнению градоначальника, слухи о его отставке распространяет «племя бездельников».

В конце августа об отставке Полтавченко после думских выборов сообщал РБК.

В пресс-службе губернатора и в Кремле увольнение опровергали.