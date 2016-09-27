РЖД спрогнозировали в 2017 году многомиллиардные убытки

Компания «Российские железные дороги» подготовила для правительства прогноз экономического развития на 2017 год. Согласно ему, негативный сценарий предполагает убыток компании в 142,4 млрд рублей, пишут «Ведомости».

«Эти 142 млрд — так называемый нулевой вариант финансового плана, рамочный показатель. В нем учтены все возможные риски будущего года, в том числе падение экономики, ухудшение ситуации на мировых рынках, отсутствие роста погрузки и прочее», — сообщил изданию источник, знакомый с расчетами РЖД.

Он отметил, что компания может получить прибыль в 10 млрд рублей в 2017 году, если сможет оптимизировать расходы на 50,3 млрд и получить дивиденды от дочерних компаний в размере 17,6 млрд рублей.

Еще 40 млрд рублей монополия планирует получить за счет продления экспортной надбавки к тарифам в 13,4%, которая была введена из-за девальвации рубля в 2014 году и действует до 2017 года. При этом надбавка ранее была отменена для энергетических углей и металлургии.

При полной ее отмене РЖД предлагают дополнительно индексировать грузовые тарифы в 2017 году.