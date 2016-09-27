СМИ сообщили о деле против бывшего учителя 57-й московской школы

В отношении бывшего учителя истории московской школы №57 Бориса Меерсона и бывшей ученицы школы Марии Немзер возбуждено уголовное дело по статье «развратные действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой». Об этом пишет «МК».

«Они подозреваются в том, что с 25 марта 2010 года, вступив в предварительный сговор, совершали развратные действия в отношении ученика школы (фамилия имеется в распоряжении редакции)», — говорится в заметке.

По данным издания, дело было возбуждено по результатам проверки школы после сообщений о домогательствах педагога к ученицам на протяжении многих лет.

Расследование дела поручено московскому главку СКР.

Ссылаясь на сообщения Марии Немзер в соцсетях, издание пишет, что она переехала в Израиль. Там же, утверждает «МК», находится и Борис Меерсон.