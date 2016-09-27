S7 Group договорилась о покупке плавучего космодрома у американцев

Российская S7 Group на Международном астронавтическом конгрессе IAC-2016 в Гвадалахаре (Мексика) подписала с группой компаний Sea Launch контракт на покупку имущественного комплекса проекта «Морской старт», передает пресс-служба РКК «Энергия».

Речь идет о приобретении платформы Odyssey вместе с оборудованием ракетного сегмента, корабля Sea Launch Commander, наземного оборудования в порту Лонг-Бич (США) и самого товарного знака Sea Launch, уточняется в сообщении пресс-службы.

Стороны планируют закрыть сделку через полгода, коггда ее одобрят соответствующие государственные органы США. Кроме того, за это время предстоит подписать ряд сопутствующих договоров, которые регламентируют часть сделки.

РКК «Энергия» в свою очередь подписала с S7 Group подписали соглашение о сотрудничестве и совместной работе по возобновлению эксплуатации «Морского старта», в рамках которого обязуется обеспечивать инженерную поддержку, содействовать в организации пусков и проводить работы по системной интеграции.

По словам гендиректора S7 Group Владислава Филева, вывод «Морского старта» из состояния консервации и начало пусковой деятельности планируются ориентировочно в конце 2018 года, то есть через полтора года после одобрения сделки. Он также отметил, что приобретение стартового комплекса является для компании «входным билетом» в космическую индустрию, которая стремительно развивается и дает хорошие долгосрочные перспективы.

Филев предположил, что при отсутствии масштабных инвестиций в мордернизацию «Морского пуска» группа компаний сможет в течение 15 лет осуществить до 70 пусков космических аппаратов. «Мы не будем продавать обещания, мы будем продавать запуски только на готовых ракетах-носителях», – заверил он.