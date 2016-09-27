МИД России обнародовал текст соглашения с США по Сирии

МИД России опубликовал на своем сайте тексты соглашений по Сирии, которые были утверждены в ходе переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри 9 сентября.

Как говорится в сообщении МИДа, публикация стала ответом на их частичную публикацию Госдепом, причем американская сторона «не удосужилась согласовать [с российской] дату публикации».

При этом МИД не стал публиковать мандат Совместного исполнительного центра, «где российские и американские военные специалисты должны вместе определять цели и координировать боевые вылеты, и второе приложение к документу от 9 сентября, в котором определен механизм мониторинга за автомобильной трассой, подходящей к Алеппо с юга».

Дипломаты призвали обнародовать эти документы американских коллег.