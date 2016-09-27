Протез предплечья от резидента «Сколково» стал доступным

Каждый нуждающийся в протезе предплечья может получить новый протез бесплатно за счет государственной компенсации благодаря разработке компании «Моторика», резидента кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково».

Компания «Моторика» получила декларацию соответствия на активный тяговый протез предплечья, что позволит людям с ампутацией, врожденными аномалиями развития или дегенеративными заболеваниями конечностей получить такой протез на травмированную конечность бесплатно. Право на протез закреплено Постановлением Правительства РФ от 07.04.2008г. №240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных), протезно-ортопедическими изделиями».

«Сделан еще один шаг к персонализированному функциональному протезированию: новый сервис от компании «Моторика» с тяговым протезом предплечья даст возможность пользователям осуществлять повседневные манипуляции максимально комфортно», – считает Юлия Гуленкова, руководитель направления «Медицинские изделия и ИТ в здравоохранении» кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково».

Протез предназначен для взрослых и детей (от 1,5 лет) с врожденной или приобретенной травмой на уровне предплечья. Главное требование для использования протеза — сохранение подвижности локтевого сустава. Важно, что для детей протез является естественным тренажером, с помощью которого происходит равномерное развитие плечевых мышц.

Юлия Гуленкова отмечает важность своевременного освоения тягового протеза, что облегчит переход на биоэлектрическую версию устройства: «Главное, чтобы реабилитационные мероприятия своевременно и планомерно сопровождали ребенка или взрослого пользователя на этапе адаптации к новому устройству, развитию и закреплению навыков манипулирования тяговыми механизмами, перейдя в будущем на биоэлектрические системы. Ждем на рынке рабочую версию бионической руки от российских производителей».

Процесс протезирования носит индивидуальный характер, и расчет стоимости производится после консультации пациента с техником-протезистом. Срок изготовления протеза завит от индивидуальной особенности строения культи и, как правило, составляет 10 рабочих дней. Тяговые тросы регулируются индивидуально, что позволяет выполнять различные жесты и менять очередность движения пальцев.

В стоимость активного протеза помимо изготовления приемной гильзы с ее сканированием (для сложных травм) и проектирования индивидуального активного протеза с индивидуальным дизайном, входят комплект запасных деталей, замена элементов протеза/гильзы для ребёнка 1 раз в течении года (учитывая рост ребенка) полгода гарантии на механические повреждения.

«Следующим этапом для нас будет тестирование нашего бионического протеза Stradivary на соревнованиях по кибатлону в Цюрихе 8 октября 2016 года. К началу 2017 года мы планируем сертифицировать данную разработку и вывести ее на российский рынок». – комментирует сертификацию протеза Илья Чех, генеральный директор и главный конструктор компании «Моторика».