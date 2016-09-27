Кремль опроверг существование указа о ликвидации СК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал возможное упразднение Следственного комитета РФ слухами. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Песков прокомментировал информацию о якобы существующем указе, предполагающем ликвидацию СК.

«Вы частично сами в вопросе (вопроса — ред.) ответили на него, сказав, что не похоже на подлинный документ. Поэтому пока это все циркулирует на уровне слухов. А, как известно, слухи мы не комментируем», — цитирует агентство пресс-секретаря главы государства.

Относительно новых назначений Песков сообщил, что указы о кадровых перестановках в МВД будут опубликованы в официальных источниках.

«Вы знаете, мы же никогда не анонсируем какие-то кадровые перестановки. По мере появления указов мы их будем выпускать и будем вас информировать. Но не наоборот», — резюмировал Песков.