С сентября резко ухудшилась статистика сдачи экзаменов на права

В сентябре, когда вступили в силу новые правила сдачи экзаменов на получение водительских прав, значительно снизился процент тех, кто сдает нормативы с первого раза, пишет «Российская газета».

Если раньше с первого раза теорию сдавали 71% учащихся, то с 1 сентября — лишь 53%. Вождение на автодроме до 1 сентября сдавали с первого раза 86% учеников, теперь — 57%, сообщил начальник отделения по экзаменации ГИБДД Николай Гиляков.

Он добавил, что летом, до нововведений, автошколы старались направить как можно больше учеников для сдачи на права: в июне на сдачу экзаменов пришли 26 тысяч человек, в июле — 28 тысяч, в августе — 36 тысяч, а в сентябре лишь 16 тысяч человек.