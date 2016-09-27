Семью осведомителя WADA Юлии Степановой заметили в Торонто

Руководитель группы «Русская Канада» Леон Мицнер сказал, что знает, где живут осведомители Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия и Виталий Степановы. Об этом он сообщил в интервью «Матч ТВ».

«Одни мои знакомые мне сказали, что видели их в городе. Они в Канаде и, скорее всего, в Торонто. Степанова, как я понял, пыталась войти в канадскую сборную. Но ее не взяли, потому что ранее она была уличена в допинге. Ее хотели включить в сборную беженцев на Олимпиаде? Может быть. Скорее всего, ей дадут постоянное место жительство»,— сказал Мицнер.

Он также сообщил, что русскоязычная община не верит в их информацию о применении допинга российскими спорсменами и считает пару предателями.

Напомним, 13 августа 2016 года Степанова пожаловалась на взлом своей электронной почты, а ее муж сообщил об угрозах в их адрес.