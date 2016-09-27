Спецназ освободил заложника в центре Москвы

В Москве в районе Таганки двое неизвестных захватили в заложники мужчину, потребовав у него выкуп. Спецназ освободил заложника, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на улице Малые Каменщики. В ходе операции никто не пострадал, вымогателей задержали.

По предварительным данным, заложник — это гражданин иностранного государства. Нападавшее угрожали ему пистолетом.