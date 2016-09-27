Коммунисты предложили запретить преподавать за вбросы на выборах

Компартия России внесла в Госдуму законопроект о запрете на профессию для педагогических работников, уличенных в фальсификациях на выборах. Об этом сообщает РИА Новости

Поправки об отстранении от образовательной деятельности предлагается внести в Трудовой кодекс РФ.

К преступлениям, за которые педагогический работник может лишиться права работать по профессии, законопроект относит:

- воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий,

- фальсификацию избирательных документов и итогов голосования.

На недавних выборах в Госдуму было зафиксировано несколько вбросов бюллетеней. Их совершали члены участковых избирательных комиссий. В основном в эти комиссии входят работники школ.