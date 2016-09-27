Водители составили надпись «Путин помоги» из маршрутных автобусов

Водители маршрутных автобусов Старого Оскола провели необычный «митинг-флешмоб», чтобы обратить внимание главы России на действия местных чиновников. По мнению шоферов компании «ОсколПасТранс», которая занимается пассажирскими перевозками, власти города вытесняют их с рынка. Об этом сообщается на сайте города Белгорода.

В настоящее время водители компании остались без работы из-за претензий чиновников к качеству предоставляемых услуг. Мэрия Старого Оскола расторгла договор с самым крупным перевозчиком города несмотря на то, что арбитражный суд встал на сторону «ОсколПасТранса».

Маршрутчики вышли с плакатами-просьбами о помощи, а также выстроили надпись из автобусов «Путин, помоги». Видеоролик доступен на YouTube.