Глава «Офицеров России» призвал изучить пост блогера о выставке Стерджеса

Руководитель организации «Офицеры России», член Общественной палаты Антон Цветков призвал правоохранительные органы внимательно ознакомиться с публикацией блогера Лены Миро (Елены Мироненко) о фотовыставке «Джок Стерджес. Без смущения». Об этом Цветков написал на своей странице в Facebook.

Он пояснил, что пост Мироновой содержал фотографии обнаженных детей. Данные фотографии на самой фотовыставке Цветков не обнаружил.

«С разрешения руководства выставки я сделал фотографии размещенных работ, показал их экспертам и юристам. Они подтвердили, что данные фотографии отвечают требованиям российского законодательства, могут демонстрироваться с ограничением возрастного ценза 18+, что на данной выставке и было сделано», — пишет Цветков.

Он считает, что именно из-за заметки блогера на выставку прибыло множество его соратников и представителей СМИ.

«Особенно хочу подчеркнуть, что претензий к нам со стороны руководства выставки не было и нет», — резюмировал Цветков.

Центр фотографии братьев Люмьер принял решение о закрытии выставки Стерджеса, после того как на выставку явились представители «Офицеров России» и СМИ. Один из активистов плеснул на снимки мочой из бутылки. Против экспозиции выступали также детский омбудсмен Анна Кузнецова и сенатор Елена Мизулина.