ВЭБ принял решение закрыть региональные представительства

Участники состоявшегося сегодня заседания наблюдательного совета Внешэкономбанка приняли решение закрыть региональные представительства кредитной организации, передает РИА Новости со ссылкой на представителя ВЭБ.

Кроме того, решено продлить срок действия моратория на спонсорскую помощь и благотворительную деятельность Внешэкономбанка до конца текущего года. В сообщении ВЭБ уточняется, что наблюдательный совет «принял к сведению» доклад о ключевых сферах дятельности АО «ВЭБ-лизинг» с учетом переориентации его бизнес-модели «на достижение стратегических целей банка развития».

Напомним, около недели назад стало известно, что Внешэкономбанк начинает сокращения персонала. В конце авугста ВЭБ отчитался об увеличении чистого убытка за первое полугодие на 12,65%.