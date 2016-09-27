Видеосервисы обяжут ограничить долю иностранного капитала

В течение ближайшего полугода независимые онлайн-кинотеатры будут обязаны по аналогии со СМИ ограничить 20% долю иностранного инвестора в своем капитале. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Такие поправки были внесены в уже действующий закон об иностранном участии. Под их действие попадут аудиовизуальные сервисы в интернете с посещаемостью свыше 100 тысяч человек в сутки. Их обяжут сократить иностранное инвестирование к 1 марта 2017 года.

В результате от части иностранных инвестиций придется отказаться таким онлайн-кинотеатрам, как Ivi, Amediateka, Megogo, Netflix, а вот Tvzavr и Okko не попадут под ограничение.

Автором поправок выступил Медиакоммуникационный союз. Он готов обсудить поправки в ноябре с участниками рынка.

Стоит отметить, что по задумке автором проекта, ограничения не затронут сервисы с преимущественно пользовательским контентом и разработчиков предустановленных приложений на мобильных устройствах. Под ограничения не попадут соцсети, а также YouTube, агрегатор контента iTunes и магазин приложений Google Play.