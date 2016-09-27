СМИ узнали о появлении КамАЗа с голосовым управлением

«КамАЗ» введет в бортовую информационную систему грузовиков модуль голосового управления, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на разработчика устройства петербургскую компанию «Центр речевых технологий» (ЦРТ).

Главный конструктор ЦРТ Сергей Назаренко также подтвердил эту информацию изданию. Он рассказал, что, активируемая кнопкой на руле система управления позволит управлять машиной без рук.

Модуль может уточнять пожелания и подтверждать команды на основе системы распознавания речи. Как утверждают в ЦРТ, голосовое управление грузовиком на русском языке реализуется впервые.

Представители компании отказались огласить стоимость контракта с «КамАЗом», однако источник издания в IT-индустрии предположил, что речь идет о сотнях миллионов рублей.

Выпуск машин с голосовым управлением начнется уже в 2017 году.