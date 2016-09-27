МВД рассказало о спецоперации в центре Москвы

Официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк подтвердила появившуюся в СМИ информацию о том, что сегодня на улице Малые Каменщики проводилась полицейская спецоперация, передает РИА Новости.

По ее словам, операция была начата на основании оперативной информации о том, что в подъезде одного из многоквартирных домов на указанной улице четверо неизвестных в медицинских масках собираются напасть на квартиру.

«Сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов СОБР задержали подозреваемых», — подытожила Волк.

Она сообщила, что спецоперация состояла из двух этапов: на первом полиция задержала двоих подозреваемых в подъезде дома, на втором провела освобождение заложника (хозяина квартиры), которого сообщники задержанных связали, чтобы украсть принадлежащие ему ценности.

По словам Ирины Волк, потерпевший не получил травм, а задержанные были доставлены в полицию, которая в настоящее время решает вопрос о возбуждении уголовного дела.