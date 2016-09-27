Walt Disney стал претендентом на покупку Twitter

Холдинг Walt Disney Company, работающий в индустрии развлечений, стал одним из претендентов на покупку сети микроблогов Twitter, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

По данным Bloomberg, компания оценивается более чем в 16 млрд долларов.По другим оценкам, сервис может стоить около 20 млрд долларов. Ранее стало известно, что приобрести Twitter хотят Google и Salesforce.

По данным The Wall Street Journal, продажа Twitter продиктована медленным ростом числа новых пользователей, а также доходов компании, кроме того, продажу подтолкнула текучка кадров в руководстве и отсутствие внятной бизнес-модели.