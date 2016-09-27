Германия запретила Facebook собирать данные пользователей WhatsApp

В Германии социальной сети Facebook запретили собирать и использовать данные немецких пользователей мессенджера WhatsApp, принадлежащего соцсети. Соответствующее предписание вынес спецпредставитель Гамбурга по защите персональных данных Йоханнес Каспар, сообщается на его сайте.

Также Facebook предписано уничтожить уже хранящиеся у компании личные данные немецких пользователей WhatsApp.

Отмечается, что передача данных стороннему сервису является нарушением закона ФРГ о защите персональных данных.

Каспар сообщает, что запрет на передачу данных должен защитить 35 млн немецких пользователей WhatsApp.

«Они сами должны принимать решение, хотят ли они делиться своими данными, и Facebook должен предоставить им такую возможность», — резюмировал омбудсмен.