Якунин уехал за границу для чтения лекций

Бывший президент ОАО РЖД Владимир Якунин уехал за границу, чтобы прочесть лекции. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на помощника Якунина Григория Левченко.

Накануне «Новая газета» сообщила о связи арестованного полковника МВД Дмитрия Захарченко, у которого при обыске нашли валюту на 8,5 млрд рублей, с «влиятельной группой», которая монополизировала строительные подряды РЖД.

Адвокат Захарченко эту информацию опроверг.

«Владимир Иванович [Якунин] действительно сейчас находится за границей, но здесь никакой связи с этими публикациями нет. Владимир Иванович по долгу своей службы сейчас часто выступает с лекциями. Иногда они бывают в России, иногда за рубежом», — сообщил Левченко, не уточнив, где именно находится Якунин.

Издание предполагает, что Якунин может находиться на греческом острове Родос, где проходит конференция «Диалог цивилизаций».