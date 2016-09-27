Ярошенко заявил о требовании США подписать документы о передаче РФ

Российский летчик Константин Ярошенко заявил в интервью газете «Известия», что от него потребовали подписать документы о передаче в Россию.

По словам осужденного летчика, это требование поступило от Федерального бюро тюрем США, оно соответствует Страсбургской конвенции о передаче осужденных лиц от 1983 года.

По мнению самого Ярошенко, таким образом США лишь хотят затянуть переговоры о его передаче России. «Больше двух с половиной лет назад Минюст Российской Федерации подал запрос о передаче меня в Россию по Страсбургской конвенции 1983 года. Тогда американская сторона — а точнее, Федеральное бюро тюрем в лице Паулы Вульф — под разными предлогами отказала в этом», — отметил летчик. По его словам, повторный запрос можно было сделать только через два года.

Осужденный пояснил, что он хотел подать запрос о выдаче на родину через Минюст РФ.

«Я планировал дождаться действий со стороны России, но 12 сентября меня вызывал представитель тюрьмы, дал бумагу и спросил: «Вы не желаете, чтобы вас передали по Страсбургской конвенции? Изъявляете ли вы такое желание?» — рассказал он.

Ярошенко подписал документы о передаче 13 сентября.