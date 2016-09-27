Захарченко проверят на связь с проблемными банками

Замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия Захарченко намерены проверить на возможность связи с «проблемными» банками, замешанными в делах о выводе активов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.

«Будут изучены его возможные связи с банками, у которых была отозвана лицензия. Не исключено, что Захарченко решал их проблемы и мог участвовать в серых схемах вывода капитала, обналичивания средств, за что получал солидное вознаграждение», — рассказал он.

По данным источника, Захарченко также мог оказывать «покровительство» крупным коммерческим организациям и компаниями. Кроме того, он мог помогать физическим лицам. Его участие заключалось в разрешении «проблем» с правоохранительными органами.

Между тем РИА Новости сообщает о том, что начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Андрей Курносенко может покинуть свой пост уже на этой неделе из-за дела Захарченко. Он написал рапорт, который должен одобрить глава МВД Владимир Колокольцев.

Напомним, ранее СМИ обвинили Захарченко в участии в деятельности группы, монополизировавшей строительные подряды РЖД и проводящей незаконные банковские услуги. Эта группа могла похитить десятки миллиардов рублей. Однако защита Захарченко данную информацию опровергла.