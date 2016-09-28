Минздрав предложит продавать антибиотики по рецепту

В Минздраве РФ создана междисциплинарная комиссия, которая должна будет создать национальный план действий по сдерживанию антимикробной резистентности. В частности, разработать схему контроля рецептурной продажи антибиотиков, сообщают «Известия».

Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский заявил, что эта мера может привести к увеличению количества пациентов.

«При нынешней работе поликлиник, когда к врачу попадаешь через четыре дня, это смерти подобно. Мы проводили опрос и по его результатам выяснили, что время ожидания приема терапевтом достигает недели. Представьте себе, если человеку нужен антибиотик, и он неделю ждет приема терапевта. Завинчивать гайки проще всего, а надо наводить порядок в системе в целом», — почеркнул Свирский.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова на последней сессии ООН заявила, что устойчивость к антибиотикам требует особого внимания, так как представляет все большую угрозу для глобального общественного здравоохранения.

«Резистентность является естественным биологическим феноменом. В то же время темпы ее роста зависят от различных причин, одной из которых является частота использования антибиотиков. Чрезвычайно актуальной эта проблема стала в 1980-е годы, а сейчас она достигла критического уровня», — рассказал директор НИИ антимикробной химиотерапии ГБОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия» Минздрава РФ, доктор медицинских наук, профессор Роман Козлов.

Как пишут «Известия», эксперты оценивают количество жертв невосприимчивости к антибиотикам в пределах 700 тысяч человек ежегодно. Они утверждают, что эта цифра будет расти.