Мизулина заявила о поддержке кабмином запрета бэби-боксов

Автор законопроекта о запрете бэби-боксов в России сенатор Елена Мизулина заявила, что его поддержало правительство. Она заявила об этом на своем сайте.

По словам Мизулиной, государство не должно поощрять отказы матерей от новорожденных. Сенатор уверена, что такая практика не только не избавляет матерей от сложных жизненных ситуаций, но, напротив, усугубляет положение.

Мизулина уверена, что новый запрет поможет закрыть пробел в российском законодательстве, которое позволило оставлять детей в специально создаваемых для этого местах.

Я признательна Правительству за поддержку законопроекта. Все указанные в офиц. отзыве замечания могут быть легко устранены ко 2-му чтению. — Елена Мизулина (@emizulina) 27 сентября 2016 г.

Отметим, до последнего момента бэби-боксы устанавливали, как правило, при религиозных организациях, либо в медицинских учреждениях.

Напомним, законопроект о запрете бэби-боксов был внесен в Госдуму в июне.