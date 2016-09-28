Сотни туристов пропали без вести после извержения вулкана в Индонезии

На индонезийском курортном острове Ломбок пропали без вести сотни туристов в результате извержения вулкана. Об этом сообщает Sky News.

Согласно предоставленной властями Индонезии информации, во время извержения на горе было более 1000 туристов, 600 из которых являются иностранцами. К настоящему времени достоверно известно лишь о 260 туристах, покинувших территорию национального парка.

Предполагается, что большинство туристов также покинули район извержения, однако официального подтверждения данных на настоящий момент нет.

Представитель местного агентства стихийных бедствий сообщил, что многие туристы изъявили желание запечатлеть извержение вулкана Баруджари, несмотря на предупреждения об опасности.

Власти Индонезии занимаются поисками 132 пропавших без вести туристов. Для этих целей развернута деятельность спасательной команды.

Гора Баруджари, высотой 3700 метров, является действующим вулканом, а также популярным местом для посетителей из разных стран.