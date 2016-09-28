ДНР назвала неправильными выводы международной комиссии по MH17

Заместитель командующего оперативным командованием «Донецк» Эдуард Басурин заявил, что считает бессмысленными обвинения в причастности к крушению малазийского «Боинга» в июле 2014 года. Как сообщает «Интерфакс», он отверг все обвинения.

Басурин утверждает, что систем ПВО типа «Бук» на вооружении самопровозглашенной республики ДНР не было. Кроме того, он назвал «безумством» идею сбивать гражданский самолет.

Замком «Донецка» напомнил, что никто так и не увидел снимков американских спутников, которые якобы свидетельствуют о том, что выстрел был произведен с подконтрольной ополченцам территории. Кроме того, Украина не предоставила списки своих воздушных судов, которые в этот момент находились в воздухе. Басурин подчеркнул, что информация скрывается для того, что завести комиссию в тупик. По его мнению, именно поэтому она уже второй раз делает неправильные выводы.

Басурин предположил, что «Боинг» мог быть сбит из комплекса, находящегося на вооружении украинской армии.

«На вооружении Украины с советских времен остались такие комплексы. Это мог быть один из них», — пояснил он.

Комиссия JIT сегодня сообщила, что, если в ближайшие три месяца будут получены некие важные ведения, то ее работа завершится быстрее. Однако пообещать назвать родственникам погибших имена преступников следователи не смогли.

Кроме того, по имеющимся в распоряжении комиссии записям переговоров ополченцев можно судить, что они были удивлены случившимся. Поэтому выяснить, является ли удар по «Боингу» намеренным или ошибкой, пока сказать нельзя.