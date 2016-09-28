BlaBlaCar ввел комиссию для российских пассажиров

Сервис для поиска попутчиков BlaBlaCar вводит сервисный сбор за бронирование пассажирского места в размере до 20% от стоимости поездки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя компании в России и на Украине Алексея Лазоренко.

«Эта модель (монетизации — ред.) успешно апробирована компанией в некоторых других странах. Она оказалась наиболее приемлемой как для пассажиров, так и для водителей, для которых сервис остается бесплатным», — говорит Лазоренко.

На первом этапе сервисный сбор будет введен на маршруте Екатеринбург — Челябинск. К концу 2016 года его введение планируется по всей России.

Лазоренко отметил, что единственным неудобством может стать то, что сбор можно оплатить только банковской картой, либо через систему «Яндекс.Деньги». Однако он выразил надежду на то, что и в глубинке не возникнет проблем с использованием этих способов оплаты.

BlaBlaCar — сервис по поиску попутчиков для междугородних поездок. Пассажир частично оплачивает водителю затраты на топливо. По информации RamblerNewsService, Россия входит в тройку лидеров-клиентов сервиса.