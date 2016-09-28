BlackBerry закрывает собственное производство смартфонов

Канадская компания BlackBerry сворачивает собственное производство мобильных телефонов и будет изготавливать их на заводах стороннего партнера в Индонезии, сообщает агентство AP.

Для организации лицензионного производства BlackBerry и индонезийская компания-субподрядчик PT Indonesia Tiphone Mobile создали совместное предприятие по названием Merah Putih PT BB.

Как заявил председатель BlackBerry и исполнительный директор BlackBerry Джон Чен, отказ от собственного производства позволит компании сэкономить средства и сосредоточить усилия на создании программного обеспечения и технологий информационной безопасности.

BlackBerry традиционно производит одноименные смартфоны, предназначенные, прежде всего, для корпоративных клиентов и госслужащих, а также разрабатывает информационные системы, используемые для контроля и защиты мобильных устройств внутри организаций.

В марте 2015 года BlackBerry ушла с российского рынка смартфонов. Партнеры компании — ОАО «Мобильные Телесистемы» (МТС) и ОАО «Вымпелком» (Билайн) — прекратили официальную продажу ее продуктов корпоративным клиентам. В компании уход объяснили сложной экономической ситуацией в России и ощутимыми колебаниями курсов валют.