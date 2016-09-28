Чиновникам Ространснадзора предъявлено обвинение во взятках

Задержанным начальникам региональных управлений Ространснадзора предъявлено обвинение в получении взяток на сумму более 1 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СКР.

Чиновники подозреваются в получении денежных средств от коммерсантов за предупреждение их о возможном проведении проверок.

«За денежные средства сотрудники Центрального управления Государственного автодорожного надзора сообщали представителям организаций о планирующихся проверках, а также не привлекали указанных лиц к административной ответственности за допущенные нарушения. Общая сумма средств, полученных в качестве взяток, составила не менее 1,150 млн рублей», — цитирует агентство сообщение СКР.

Ранее сообщалось, что по делу о коррупции задержаны два чиновника Ространснадзора. В рамках уголовного дела проведено около 30 обысков в региональных управлениях ведомства.

В деле фигурируют около 10 человек.