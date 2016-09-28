ФСБ рассказала о планах террористов расширить деятельность на Северном Кавказе

Международные террористические организации планируют расширить свою террористическую деятельность на Северном Кавказе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ФСБ Александра Бортникова, выступившего на 41-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ в Баку.

Бортников заявил, что служба располагает документами, подтверждающими соответствующие намерения террористов. Также глава ФСБ рассказал, что террористические организации управляют своей сетью дистанционно, используя все доступные каналы связи, включая интернет.

По данным спецслужбы, удалось пресечь деятельность 5 ячеек и 54 членов международных террористических организаций совместно с силами иностранных коллег.

В свете имеющихся данных Бортников акцентировал внимание на необходимости выработки совместных мер по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ).