Кадыров назвал ложью сообщения о чеченских беженцах в Польше

Дорогие друзья! Я иногда слышу, что якобы "тысячи чеченских беженцев пытаются перейти на территорию Польши". Это абсолютная ложь! Возможно кто-то и пожелал выехать в Европу, чтобы, оставив родных и близких, продав в Чечне дом или квартиру, оказаться в переполненных лагерях беженцев. Но это не БЕЖЕНЦЫ. Чтобы их так называть, нужны причины, причины для бегства. Какие для этого могут быть поводы, если Чечня самый стабильный и развивающийся регион, если такой социальной помощи и поддержки нуждающимся нет нигде, включая и Европу? В некоторых европейских странах ещё не перевелись подручные местных спецслужб, которые в интернете распространяют небылицы о райской жизни в Польше, Бельгии, Голландии... Зовут туда чеченцев, чтобы в нужный момент использовать в своих неблаговидных целях. Они ещё не знают, что прошли времена Басаевых, Хаттабов, Умаровых. И возврата к ним не будет никогда. Поэтому, прежде чем лишиться всего и превратиться в лиц без определённого места жительства (бомж), утратить свою религию, традиции и обычаи, важно сто раз подумать, на что вы обрекаете себя и детей... Обратная дорога будет долгой и тяжёлой! Конечно, в Европе есть тысячи чеченцев, которых туда погнали две кровавые войны. Многие из них нашли своё место в жизни, стали учеными, специалистами, известными спортсменами. Мы радуемся за них. Они не забывают своё Отечество, прославляют его, не совершают действий, наносящих вред имиджу народа и республики. Такими и должны быть истинные сыны Чечни! #Кадыров #Россия #Чечня #Беженцы

