Кадыров назвал ложью сообщения о чеченских беженцах в Польше

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал абсолютной ложью информацию о чеченских беженцах, пытающихся попасть на территорию Польши. Об этом информирует пресс-служба правительства республики.

«Я иногда слышу, что якобы тысячи чеченских беженцев пытаются перейти на территорию Польши, это абсолютная ложь. Возможно, кто-то и пожелал выехать в Европу, чтобы, оставив родных и близких, продав в Чечне дом или квартиру, оказаться в переполненных лагерях беженцев, но это не беженцы. Чтобы их так называть, нужны причины, причины для бегства», — заявил он.