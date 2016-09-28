Каменщик заявил об отказе требовать компенсации за уголовное преследование

Владелец Домодедово Дмитрий Каменщик не станет требовать компенсацию за незаконное уголовное преследование по делу, связанному с терактом в аэропорту в 2011 году, сообщает РИА Новости.

«Я правом на требования компенсации пользоваться не собираюсь. Мы ставили своей целью установить истину в законном порядке и защитить честь руководства, что удалось нам добиться», — цитирует агентство слова бизнесмена. Будут ли добиваться компенсации трое других фигурантов дела, он не знает.

Дмитрий Каменщик пояснил, что в связи с расследуемым против него делом ущерба бизнесу нанесено не было. «Никакого формального расчета в этой связи нами не делалось. Поскольку есть понимание, что под арестом находился не сам аэропорт “Домодедово”, а несколько его руководителей, то ответ “убытка не было” может считаться верным», – указал он. Бизнесмен также подчеркнул, что плана продавать аэропорт у него нет, и предложений о подобной сделке он не получал.

Ранее СМИ сообщили, что расследование резонансного уголовного дела в отношении руководства аэропорта Домодедово было прекращено, несмотря на несогласие с таким решением следователя. Решающим для закрытия дела стало вмешательство заместителя генерального прокурора РФ Александра Гуцана, признавшего уголовное преследование бизнесменов незаконным. С соответствующим требованием, которое обжалованию не подлежит, в Следственном комитете РФ согласились почти через три месяца после его внесения.