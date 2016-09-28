Россия снова продвинулась вперед в рейтинге конкурентоспособности

Россия в очередной раз смогла нарастить свои позиции в рейтинге конкурентоспособности стран по версии Всемирного экономического форума. В этом году коррупция перестала быть главным препятствием в работе российского бизнеса.

Несмотря на сокращение экономики РФ на 3,7% в 2015 году и ее продолжающееся снижение в 2016 году, страна поднялась в рейтинге на две строчки и теперь занимает 43-е место.

России помогли усилить позиции такие показатели как укрепление показателя качества и охвата образования (плюс шесть позиций), инновационного потенциала (плюс 12 позиций), кроме того, улучшение деловой среды благодаря дальнейшему снижения административных барьеров. Стоит отметить, однако, что макроэкономическая ситуация и доступность финансирования в России резко ухудшились.

В новом рейтинге Россия опередила Италию, но впереди страны оказалась Панама, которая еще год назад занимала 50-ю строчку, но совершила скачок. Резкий рост продемонстрировала Индия, которая поднялась в рейтинге сразу на 16 ступеней до 39-го места. Впереди России находятся такие страны как Азербайджан, Литва ​и Эстония.

Отметим, что Россия поэтапно наращивает позиции в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ начиная с 2012 года, когда страна находилась на 67-м месте.