Впервые за 50 лет США решили назначить посла на Кубе
Американский президент Барак Обама предложил кандидата на пост посла США в Кубе Джеффри Делорентиса, сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.
«Сегодня я с гордостью объявляю о выдвижении Джеффри Делорентиса, он станет первым послом США на Кубе более чем за 50 лет», — приводит Белый дом сообщение Обамы.
Глава США также выразил надежду на нормализацию отношений между Штатами и Кубой.
В соответствии с установленной процедурой, после номинирования президентом кандидатуру на должность посла должны одобрить в сенате США.
Напомним, что США прекратили дипломатические отношения с Кубой в 1961 году, во времена «холодной войны». Восстановление отношений началось лишь в последние годы, когда лидеры двух стран открылись для диалога. Ранее сообщалось, что Обама с семьей посетили Кубу, что стало историческим событием.
Более 50 лет между странами действовало торговое эмбарго. Теперь США исключили Кубу из списка стран-пособников терроризма, что автоматически снимает санкции в ее отношении.