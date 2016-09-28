Впервые за 50 лет США решили назначить посла на Кубе

Американский президент Барак Обама предложил кандидата на пост посла США в Кубе Джеффри Делорентиса, сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

«Сегодня я с гордостью объявляю о выдвижении Джеффри Делорентиса, он станет первым послом США на Кубе более чем за 50 лет», — приводит Белый дом сообщение Обамы.

Глава США также выразил надежду на нормализацию отношений между Штатами и Кубой.

В соответствии с установленной процедурой, после номинирования президентом кандидатуру на должность посла должны одобрить в сенате США.

Напомним, что США прекратили дипломатические отношения с Кубой в 1961 году, во времена «холодной войны». Восстановление отношений началось лишь в последние годы, когда лидеры двух стран открылись для диалога. Ранее сообщалось, что Обама с семьей посетили Кубу, что стало историческим событием.

Более 50 лет между странами действовало торговое эмбарго. Теперь США исключили Кубу из списка стран-пособников терроризма, что автоматически снимает санкции в ее отношении.