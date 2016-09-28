Прокуратура взяла под контроль дело о смерти девочки после посещения стоматолога

Прокуратура Московской области взяла на особый контроль ход расследования уголовного дела по факту смерти пятилетнего ребенка. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры области.

СКР по Московской области возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

По предварительной версии следствия, девочка скончалась от криптогенного сепсиса. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что в медицинских учреждениях Наро-Фоминского района ребенку оказывалась медицинская помощь.

«В настоящее время по поручению прокуратуры области Наро-Фоминская городская прокуратура проводит проверку деятельности районных учреждений здравоохранения, в которые обращались родители ребенка», — сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Также к расследованию привлечены сотрудники Минздрава области и регионального управления Роспотребнадзора.