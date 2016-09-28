В Подмосковье после похода к дантисту умерла пятилетняя девочка

СКР по Московской области возбудил уголовное дело по факту оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть 5-летней девочки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Следствие располагает данными о том, что 22 августа в ГБУЗ «Наро-Фоминская стоматологическая поликлиника» была произведены осмотр ротовой полости и прочистка зубного канала пятилетнего ребенка. 28 августа она почувствовала боль в ногах, в частной клинике, куда обратились родители девочки, был поставлен диагноз «растяжение связок» и назначено лечение.

30 августа с жалобами на сильные боли во всем теле девочка была доставлена в Наро-Фоминскую районную больницу. Родители ребенка сообщили следователям, что персонал учреждения не оказал необходимой помощи, рекомендовав амбулаторно принимать обезболивающие препараты.

Во второй половине дня девочка с ухудшением состояния была доставлена в одну из районных больниц, где, отказавшимся от госпитализации родителям было выдано направление в одну из московских больниц. Доставленный туда ребенок, несмотря на усилия медиков, к вечеру скончался.

Предварительным диагнозом смерти признан криптогенный сепсис, проводится судебно-медицинская экспертиза.

В настоящий момент следователи выясняют, каким именно лечебным учреждением были оказаны низкоквалифицированные медицинские услуги. Из лечебных учреждений изъята вся необходимая документация. Проводятся допросы лиц, причастных к происшедшему.