Задержанного в Варшаве за запуск беспилотника россиянина депортируют

Россиянин, задержанный в Польше по делу о запуске беспилотного летательного аппарата у зданий правительства в центре Варшавы, будет депортирован в РФ, сообщает ТАСС.

Как сообщила пресс-секретарь российского посольства в Польше Валерия Пержинская, еще один гражданин РФ, также задержанный по этому делу, освобожден без предъявления обвинений.

Россияне были задержаны утром 26 сентября, после того как сотрудники Бюро охраны правительства Польши заметили беспилотник, летавший в районе Уяздовской улицы Варшавы, где, в частности, расположены здания правительства Польши, министерств обороны и иностранных дел республики. Один из задержанных мужчин был оператором летательного аппарата, а другой его сопровождал.

Почти двое суток после задержания прокуратура Польши предъявила оператору дрона обвинения в нарушении Воздушного кодекса, который запрещает устраивать такие полеты в этой части города без особого разрешения. Согласно польскому законодательству, за это правонарушение россиянину грозит до пяти лет тюрьмы. Как ожидается, суд по этому делу состоится в конце октября.