Facebook разблокировал страницу с анонсом фильма про Стерджеса

Куратор екатеринбургского центра фотографии «Март» Артем Беркович сообщил о том, что страница центра на Facebook заблокирована. Он сообщил ТАСС, что это произошло после размещения на ней анонса документального фильма «Линия красоты и грации» о фотографе Джоке Стерджесе.

Беркович утверждает, что получил от администрации соцсети уведомление, что блокировка связана с фотографиями Стерджеса.

Куратор центра «Март» сообщил, что они решили показать этот фильм потому, что общественное внимание сейчас приковано к фотографу.

«Это наш долг — перенести разговоры с бессмысленного информационного шума в плоскость обсуждения искусства на уровень экспертной оценки», — пояснил Беркович.

В настоящее время страницы центра «Март» на Facebook снова доступна.

Напомним, 24 сентября сенатор Елена Мизулина назвала выставку Джока Стреджеса в Москве «публичной демонстрацией» порнографии и педофилии.

Ее поддержала детский омбудсмен Анна Кузнецова, выставка была закрыта.