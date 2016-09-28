Центрбанк опроверг слова Голодец о миллиардных потерях россиян в НПФ

Российский Центробанк выступил с опровержением информации о том, что граждане РФ потеряли 74,5 млрд рублей в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), передает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ЦБ.

В сообщении говорится, что действующая в стране система гарантирования пенсионных накоплений обеспечивает россиянам компенсацию уплаченных ими взносов по номиналу. «Эти средства Банк России перечисляет на счета граждан в ПФР», — пояснили в пресс-службе финансового регулятора.

В пресс-релизе уточняется, что по данным на сегодняшний день ЦБ РФ возместил россиянам 66,7 млрд рублей их пенсионных накоплений. В эту сумму входят 16,5 млрд рублей из фондов, у которых в нынешнем году были отозваны лицензии. Оставшиеся средства, «которые составляют инвестиционную доходность», будут возвращаться гражданам постепенно — «в рамках процедуры банкротства по мере реализации активов».

В Центробанке подчеркнули, что в настоящее время в системе гарантирования находятся только те негосударственные пенсионные фонды, которые «доказали свое соответствие жестким требованиям законодательства и прошли проверку». Тем не менее эти НПФ «находятся под постоянным пристальным контролем Банка России», говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в рамках правительственного часа в Совете Федерации вице-премьер Ольга Голодец, которая курирует социальные вопросы в российском правительстве, заявила, что с начала прошлого года россияне дополнительно потеряли 74,5 млрд рублей в накопительной системе. Из этих данных она сделала вывод о том, что государственная финансовая система не готова к работе с деньгами граждан.

За последние два года — в связи с появлением системы гарантирования пенсионных накоплений — Центробанк планомерно очищал отрасль от недобросовестных НПФ, и в результате 40 таких фондов были лишены лицензий, а 43 вошли в систему.