Диплом призывавшего «поменьше питаться» депутата признан подделкой

Екатеринбургский суд обязал депутата Заксобрания Свердловской области от партии «Единая Россия» Илью Гаффнера вернуть для уничтожения признанный недействительным диплом о дополнительном образовании Урало-Сибирского института бизнеса. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области.

Всероссийскую известность Гаффнер обрел после совета «поменьше питаться» в ответ на жалобы свердловчан на резкий рост цен на продукты первой необходимости.

Прокуратура Свердловской области выяснила, что в списках выпускников Уральского государственного технического университета (УГТУ) Илья Гаффнер не значится, несмотря на соответствующую информацию в его личном деле. Эту информацию подтвердил Уральский Федеральный Университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, который является преемником УГТУ, на основании диплома которого чиновник получил дополнительное образование.

18 сентября 2016 года Гаффнер был вторично избран депутатом свердловского Заксобрания.