Сразу в нескольких городах России пройдут гей-парады

В Белгороде, Орле и Курске пройдут гей-парады, сообщает The Voronezh-room.ru.

Идея проведения акций принадлежит московским активистам. На этот раз они решили воздержаться от проведения мероприятия в Воронеже, так как в прошлом году оно завершилось потасовкой.

В Белгороде гей-парад должен состояться 8 октября. В нем примут участие до 300 человек, они пройдут по центральным улицам города и устроят митинг. В Курске акция состоится 9 октября, на нее заявлено также около 300 участников. В Орле парад намечен на 10 октября.