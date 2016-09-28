28 сентября 2016, 13:10
СМИ сообщили о газовой атаке в токийском метро
China Xinhua News сообщает в своем твиттере о пострадавших пассажирах в результате возможно газовой атаки на станции метров Токио.
Еще несколько СМИ сообщили о том, что пострадали 9 человек. Все они почувствовали недомогание. Некоторые из них ощутили дискомфорт в горле. На станции метро Такаданобаба ощущается едкий запах.
К месту происшествия прибыли сотрудники скорой помощи. Другие подробности пока не сообщаются.
#BREAKING: Passengers taken ill after possible gas attack at station in Tokyo pic.twitter.com/mkppsonOWM— China Xinhua News (@XHNews) 28 сентября 2016 г.
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