СМИ сообщили о газовой атаке в токийском метро

China Xinhua News сообщает в своем твиттере о пострадавших пассажирах в результате возможно газовой атаки на станции метров Токио.

Еще несколько СМИ сообщили о том, что пострадали 9 человек. Все они почувствовали недомогание. Некоторые из них ощутили дискомфорт в горле. На станции метро Такаданобаба ощущается едкий запах.

К месту происшествия прибыли сотрудники скорой помощи. Другие подробности пока не сообщаются.

#BREAKING: Passengers taken ill after possible gas attack at station in Tokyo pic.twitter.com/mkppsonOWM