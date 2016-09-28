Предвыборные дебаты на грузинском ТВ превратились в драку из-за России

В прямом эфире грузинского телеканала Iberia TV произошла драка между двумя политиками — представителем избирательного блока «Паата Бурчуладзе – Государство для народа» Ираклием Глонти и Зазой Агладзе из блока «Топадзе – Промышленники, Наша родина», передает «Спутник-Грузия».

Темой программы были предвыборные дебаты на тему внешнеполитического курса республики (парламентские выборы состоятся в Грузии 8 октября). Потасовку завязал Агладзе, который на 15-й минуте эфира схватил со стола стакан воды и запустил в собеседника. Причиной стало обвинение, высказанное Глонти в адрес Гоги Топадзе, — в том, что тот якобы действует в интересах России.

Ведущая попыталась сначала уговорить политиков разойтись миром, потом вмешалась в драку, намереваясь их разнять, но у нее ничего не получилось, и передача была прервана.

Блок «Паата Бурчуладзе – Государство для народа» появился на грузинской политической арене сравнительно недавно, возглавляет его известный в республике оперный певец, а входят туда созданная им партия «Государство для народа», бывшие соратники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и непарламентская партия «Новые правые». Все эти политические силы отличаются целенаправленной прозападной политикой.

В избирательный блок «Топадзе – Промышленники, Наша родина» объединились бывшие сторонники грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили — партия «Промышленность спасет Грузию» и пророссийски настроенная «Наша родина». Представители этого блока считают, что для выстраивания сбалансированной внутренней и внешней политики Грузии необходимо наладить конструктивные отношения с Россией, отказавшись при этом от вступления в Европейский союз и НАТО.