Набиуллина пообещала сохранить государственную пенсию россиянам

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заверила, что новая концепция пенсионной системы предполагает сохранение обязательной государственной пенсии в России. Интервью главы ЦБ публикует телеканал «Россия 1».

«Государственная пенсия обязательно останется. Государственная страховая пенсия — это по сути дела социальная гарантия государства по обеспечению базового уровня, базовых потребностей жизни человека, когда он заканчивает трудовую деятельность и выходит на пенсию», — подчеркнула Набиуллина.

Она также отметила, что пенсия будет состоять из двух частей: государственной и пенсионного капитала.

«Но в отличие от существующей системы у человека будет обязательно выбор — участвовать ему в накоплениях, либо оставаться только на государственной пенсии. У человека будет выбор в течение жизни увеличивать свои накопления или уменьшать. Для этого государство должно предоставить ему соответствующие стимулы», — пояснила Набиуллина.

Напомним, что накопительная часть пенсий россиян заморожена с 2014 года. Страховые взносы россиян, предназначенные для накопительной пенсии, в настоящее время идут на распределительную часть пенсионной системы.

Министерство финансов и ЦБ в рамках концепции пенсионной системы разрабатывают новую модель формирования добровольных накоплений граждан.