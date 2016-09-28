Gunvor опровергла выводы «Дождя» о ее связи с «другом Путина»

Компания-нефтетрейдер Gunvor прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о том, что бизнесмен Петр Колбин — тот самый, кого «Дождь» назвал другом детства президента РФ Владимира Путина — был связан с ее деятельностью в 2005-2010 годах. Эта информация не соответствует действительности, заявили в компании.

В заявлении Gunvor уточняется, что порядка десяти последних лет Колбин никак не вовлечен в ее работу. Единственная связь с ним — это его статус миноритарного акционера Gunvor в 2007 году, актуальный на протяжении приблизительно одного года, утверждают в компании.

В тот период, о котором идет речь, нефтетрейдер пытался диверсифицировать источники своего фондирования, однако участие Колбина в капитале Gunvor не носило стратегического характера и впоследствии — по истечении указанного срока — было полностью прекращено, говорится в заявлении.

Представители Gunvor призвали журналистов обращаться к ним за комментарием, прежде чем обнародовать подобную информацию о компании.

В заявлении также опровергаются сообщения СМИ о том, что на 2010 год оборот нефтетрейдера достигал 70 млрд долларов. «По итогам того года такой суммы не достигли ни оборот компании, ни ее капитализация», — подчеркнули в Gunvor.

При этом к своему заявлению компания приложила ссылку на обнародованный в марте отчет о своих финансовых показателях. В этом отчете указано, что в 2015 году выручка компании составила 64 млрд долларов, а годом ранее — 88 млрд долларов. Зимой 2011 года на сайте нефтетрейдера был опубликован пресс-релиз, согласно которому за 2010 год оборот компании увеличился на 22,6% — до 65 млрд долларов.

Напомним, 26 сентября в эфире телеканала «Дождь» были показаны материалы журналистского расследования, из которых следовало, что бизнесмен Колбин (149-й в рейтинге богатейших россиян по версии журнала Forbes с состоянием в 0,55 млрд долларов) в детстве был другом будущего президента РФ Владимира Путина. Его связь с Gunvor как акционера была названа коррупционной. Со ссылкой на данные Минфина США телеканал предположил, что долей в нефтетрейдере мог владеть сам Путин.

Эту информацию прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, заявивший, что не встречал фамилии Колбина среди знакомых Путина и не увидел в материалах, утверждающих обратное, каких-либо реальных фактов.