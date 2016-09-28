ФБР обвинило Россию во взломе сотовых телефонов демократов

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США фактически обвинили российские власти в причастности к взлому мобильных телефонов ряда членов Демократической партии, передает Reuters со ссылкой на собственные источники в спецслужбе.

По их словам, речь идет о действиях хакеров, которые якобы каким-то образом связаны с российскими властями. Они, как утверждают в ФБР, атаковали мобильные телефоны американских демократов в конце августа.

После выявления атак специалисты ФБР попросили политиков сдать их сотовые на проверку, чтобы следователи имели возможность их изучить.

Напомним, в августе сообщалось о массированной хакерской атаке на серверы Демократической партии США, в которой ФБР также обвинило российскую сторону. С заявлением на этот счет выступил президент РФ Владимир Путин, который опроверг обвинения в адрес властей страны. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков в свою очередь назвал критику со стороны ФБР голословной.