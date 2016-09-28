Канадцы обыграли сборную Европы в финальной игре Кубка мира по хоккею

Сборная Канады выиграла первый матч в финале Кубка мира по хоккею у сборной Европы, сообщает «Интерфакс».

Встреча завершилась со счетом 3:1. Шайбы забили Брэд Маршан, Стивен Стэмпокс и Патрис Бержерон. В составе сборной Европы – словак Томаш Татар.

Второй матч состоится в ночь на 30 сентября. Если Канада выиграет, она будет признана победителем соревнований. Если одержит победу сборная Европы — будет проведена третья игра 2 октября.

В сборную Европы вошли хоккеисты из Словакии, Германии, Австрии, Швейцарии, Норвегии и других стран.