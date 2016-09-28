28 сентября 2016, 08:29
Канадцы обыграли сборную Европы в финальной игре Кубка мира по хоккею
Сборная Канады выиграла первый матч в финале Кубка мира по хоккею у сборной Европы, сообщает «Интерфакс».
Встреча завершилась со счетом 3:1. Шайбы забили Брэд Маршан, Стивен Стэмпокс и Патрис Бержерон. В составе сборной Европы – словак Томаш Татар.
Второй матч состоится в ночь на 30 сентября. Если Канада выиграет, она будет признана победителем соревнований. Если одержит победу сборная Европы — будет проведена третья игра 2 октября.
В сборную Европы вошли хоккеисты из Словакии, Германии, Австрии, Швейцарии, Норвегии и других стран.
Game over! #TeamCanada takes Game 1. #WCH2016— Team Canada Men (@HC_Men) 28 сентября 2016 г.
STATS: https://t.co/3cCGUOPZw8 pic.twitter.com/ofcX6bqgst
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