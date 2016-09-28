В аэропорту Хургады согласились выделить терминал для туристов из России

Руководство аэропорта города Хургада в Египте приняло решение выделить второе здание аэропорта исключительно для рейсов с российским туристами, сообщает Youm7.

Как сообщил источник в аэропорту, с такой просьбой к администрации аэровокзала обратилась российская делегация. После переговоров с министром гражданской авиации Египта было решено выделить для туристов из России второе здание, известное как «старый аэропорт».

Источник добавил, что власти Хургады уже получили подтверждение от российской стороны и ожидают возобновления регулярных рейсов из России на Красном море в октябре, а чартерных — в ноябре этого года.

25 сентября в министерстве гражданской авиации Египта подтвердили, что Россия и Египет договорились начать восстановление авиасообщения в октябре. Сообщения о договоренности по возобновлению авиасообщения появились в преддверии визита в Каир министра транспорта РФ Максима Соколова.