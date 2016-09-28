США пригрозили приостановкой взаимодействия с Россией по Сирии

Госсекретарь США Джон Керри в телефонном разговоре сообщил главе МИД РФ Сергею Лаврову о готовящейся приостановке взаимодействия стран по сирийскому вопросу. Об этом рассказал официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби, пишет The Associated Press.

«Он (Керри — ред.) информировал министра иностранных дел, что США готовятся приостановить американо-российское взаимодействие по Сирии, включая создание Совместного исполнительного центра, до тех пор, пока Россия не предпримет немедленные шаги по остановке наступления в Алеппо и не восстановит режим прекращения огня», — заявил Кирби.

Представитель Госдепа США также отметил серьезную озабоченность Керри продолжающимися атаками со стороны России и подчеркнул, что Штаты возлагают ответственность за обстрел конвоя ООН и за обострение ситуации в Сирии на Российскую Федерацию.

Ранее сообщалось, что правительство США не исключает введения новых экономических антироссийских санкций в отношении России.