Власти приготовились ввести «налог на тунеядство»

Российские власти рассматривают возможность принятия закона, который обяжет неработающих трудоспособных граждан платить отчисления в бюджет РФ. Об этом сообщила вице-премьер Ольа Голодец на заседании Совфеда, передает «Интерфакс».

По ее словам, формат выплат пока обсуждается. Голодец отметила, что «проблема заключается в том, что к неработающему населению относится работающее население, то есть мы не видим ни в системе Пенсионного фонда, ни в системе налоговой службы как плательщиков заработной платы».

Вице-премьер пояснила, что, согласно законопроекту, «те граждане, которые выбрали для себя путь неработы, будут должны внести платеж за фактически использование социальной инфраструктуры, в том числе в систему обязательного медицинского страхования (ОМС)».

На данный момент часть населения РФ не должна платить взносы с фонда оплаты труда. Это около 68 млн человек, в то время как всего трудоспособного населения насчитывается 75 млн человек.

Законом об ОМС предусмотрено, что работающие в лице работодателя платят взносы и налоги, а региональный бюджет из этих налогов платит взносы в ОМС за неработающих.